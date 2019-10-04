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Jandarma yaylacıları teröristlere karşı uyardı

Jandarma yaylacıları teröristlere karşı uyardı Vatandaşlardan, geri dönüşlerinde yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullandıkları bu evlerde gıda, yiyecek, patlayıcı madde olarak tüp ve içecek türünden hiçbir malzemeyi bırakmamaları istendiHATAY - Hatay'ın Kırıkhan...

04.10.2019 17:51
Jandarma yaylacıları teröristlere karşı uyardı
Vatandaşlardan, geri dönüşlerinde yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullandıkları bu evlerde gıda, yiyecek, patlayıcı madde olarak tüp ve içecek türünden hiçbir malzemeyi bırakmamaları istendi
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma, yaylacı vatandaşları teröristlere ve hırsızlara karşı uyardı.
Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'ın Amanos Dağları'nda bulunan Alan Yaylası'nda yaşayan vatandaşlara cuma namazı çıkışı cami avlusunda uyarıda bulundu. Bölgede havaların soğumasıyla beraber yaylalardan kent merkezlerine dönüşlerin başladığını belirten jandarma, vatandaşların geri dönüşlerinde, yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullandıkları bu evlerde gıda, yiyecek, patlayıcı madde olarak tüp ve içecek türünden hiçbir malzemeyi bırakmamalarını istedi.
Aynı zamanda bölgede başlayan zeytin hasadına karşı dolandırıcılara karşı da uyarıda bulunan jandarma ekipleri, yaylada kalan vatandaşların durumundan şüphelendikleri kişileri 112 acil çağrı merkezine bildirmelerini istedi.
Jandarma yaylacıları teröristlere karşı uyardı

Jandarma, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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