Jandarma Yol Uygulamasında Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Kırşehir
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Kaman
ilçesine Karakaya
köyü mevkinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir otomobilde bulunan kişilerden şüphelenildi. Otomobilde bulunan B.T., E.S., C.G., ve E.S., isimli şahıslarda yapılan aramada, 22 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR
Kaman,Kırşehir
Kaynak: İHA