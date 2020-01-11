Haberler » Güncel » Jandarma yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı sırtında taşıdı - Haber

Jandarma yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı sırtında taşıdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir jandarma görevlisinin, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adamı sırtında taşıması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

11.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:22Jandarma yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı sırtında taşıdı
'nın ilçesinde bir jandarma görevlisinin, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adamı sırtında taşıması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Akyazı Adliyesinin bulunduğu kavşağa gelen yaşlı adam, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanınca beklemeye başladı.
Bu sırada evlerine gitmek üzere yoldan geçen İlçe Komutanlığında görevli iki personel, araçlarını durdurarak yaşlı adamın yardımına gitti.
Bir jandarma personeli trafiği kontrol ederken, diğeri de yürümekte zorluk çeken adamı sırtına alarak yolun karşısına geçirdi.
Bu anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Jandarma, Sakarya, Akyazı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00  ÖZEL GÜNDEM (Tekrar) - Haber
13:00  Akıllı Şehirler Kongresi Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek - Haber
13:00  DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Haber
13:00  Darbeci tabur komutanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçırılma planını tüm detaylarıyla anlattı - Haber
13:00  Galatasaray'da yeni divan üyeleri beratlarını aldı - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 13:06:29