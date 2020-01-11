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Jandarma yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı sırtında taşıdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir jandarma görevlisinin, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adamı sırtında taşıması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

11.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:45
'nın ilçesinde bir jandarma görevlisinin, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adamı sırtında taşıması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Akyazı Adliyesinin bulunduğu kavşağa gelen yaşlı adam, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanınca beklemeye başladı.
Bu sırada evlerine gitmek üzere yoldan geçen İlçe Komutanlığında görevli iki personel, araçlarını durdurarak yaşlı adamın yardımına gitti.
Bir jandarma personeli trafiği kontrol ederken, diğeri de yürümekte zorluk çeken adamı sırtına alarak yolun karşısına geçirdi.
Bu anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Jandarma yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı sırtında taşıdı

Jandarma, Sakarya, Akyazı, Güncel

Kaynak: AA


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