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Jandarmada'dan okul servislerine denetim

Amasya Jandarma Komutanlığı tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

16.09.2019 17:32Jandarmada'dan okul servislerine denetim
Amasya Jandarma Komutanlığı tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Jandarma trafik timinden oluşan 10 ekip, belirli noktalarda durdurdukları servis araçlarını kontrol etti.
Denetlenen 240 servis aracından 7'sine kurallara uygun olmayan taşımacılık yaptıkları için idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin rahat ve güven içerisinde seyahat etmelerinin devamını sağlamak amacıyla yıl içerisinde bu tür uygulamaların olacağı belirtildi.

Jandarma, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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