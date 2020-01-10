Haberler » 3. Sayfa » Jandarmada 'Güven Masası' kuruldu - Haberler

Jandarmada 'Güven Masası' kuruldu

Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerde 'Güven Masası' kuruldu.

10.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:38Jandarmada 'Güven Masası' kuruldu
İl Komutanlığına bağlı birimlerde 'Güven Masası' kuruldu.

Jandarma Genel Komutanlığı, güvenlik hizmetleri kapsamında, vatandaşların güler yüzle ve güven verici bir şekilde karşılanmaları, doğru iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınması, işlemlerinin süratle tamamlanması ve vatandaşa profesyonel bir yaklaşımla hizmet verilmesi maksadıyla, vatandaşların Jandarma ile ilk temas kurduğu nokta olan jandarma karakol komutanlıklarına 'Güven Masası' kurulması sağlanarak, asayiş yoğunluğu fazla olan karakollarda uygulamaya başlandı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Güven Masası Kilis İl Jandarma Komutanlığı Nizamiyesinde vatandaşlara hizmete başladı. - KİLİS

Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:33  Pendik'te korkutan iş yeri yangını - Haberler
12:32  İletişim Başkanı Altun: Yarım kalmış bir Devrim, nihayete eriyor - Haberler
12:32  Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı devam eden hastanede göçük meydana geldi. - Haberler
12:31  Büyükşehir'den STK'lara mama desteği - Haberler
12:25  Kağızman'da barış toplantısı - Haberler
12:00  İran Sivil Havacılık Kurumu: Kara kutunun incelenmesi aylar sürebilir - Haberler
11:36  Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Haberler
11:27  Berlin'deki bir camide "ABD'nin öldürdüğü şehitler" temalı tören düzenlendi - Haberler
11:05  Trump'ı protesto etmek için elindeki silahla köprüyü kapatan adamın 6 yıl hapsi istendi - Haberler
10:56  ABD, Suriye'de İran destekli Hizbullah unsurlarını vurdu - Haberler
10.01.2020 12:44:01