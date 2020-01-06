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Jandarmadaki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

06.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:45 Jandarmadaki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, 1'i aktif görevde jandarma üsteğmen olmak üzere toplam 5 kişi hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verilmiştir" denildi.
(İHA)

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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