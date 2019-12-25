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Jandarmadaki FETÖ yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

25.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:16 Jandarmadaki FETÖ yapılanmasına operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildiği, Ankara merkezli 22 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla şüphelilerden 11'inin yakalandığı bildirildi.
Açıklamada diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği duyuruldu.

Jandarma, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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