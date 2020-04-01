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Jandarmadan 1 milyon TL'lik sahte dezenfektan operasyonu

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan sahte dezenfektan ele geçirildi.

01.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:05
Jandarmadan 1 milyon TL'lik sahte dezenfektan operasyonu
İstanbul 'da jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan sahte dezenfektan ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde Esenyurt ve Başakşehir'de üç ayrı adreste kaçak içki üretiminde de kullanılan etil alkolü kullanarak sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve bunların korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle fahiş fiyatlarla piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Başakşehir ile Esenyurt'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, burada yaptıkları aramalarda; 100 ml olarak şişelenmiş ve piyasaya sürülmeye hazır vaziyette 25 bin 750 adet sahte el dezenfektanı, 5 litre olarak ambalajlanmış toplam 3 bin 475 litre sahte el dezenfektanı, el dezenfektanı üretiminde kullanılan bin 850 litre etil alkol, 100 litre gliserin yağı, 60 litre izopropil alkol, 40 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere bin 200 adet sahte etiket ele geçirirken, 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen etil alkollerin, İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, İstanbul, Güncel
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