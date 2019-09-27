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Jandarmadan 17 kişiye 7 bin 432 lira para cezası

Çorum'da, jandarma tarafından 17 kişiye 7 bin 432 lira para cezası uygulandığı, 8 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

27.09.2019 16:40Jandarmadan 17 kişiye 7 bin 432 lira para cezası
Çorum'da, jandarma tarafından 17 kişiye 7 bin 432 lira para cezası uygulandığı, 8 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kara yollarında seyir halinde tütün ürünleri tüketen araç sürücüleri ve toplu taşıma araçlarındaki yolcular ile asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması maksadıyla "dumansız araç" uygulaması yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "İl genelinde yapılan uygulama sonucunda 2 bin 358 şahıs, bin 423 araç sorgulaması yapılmış, 17 araca 7 bin 432 lira cezai işlem uygulanmış, 8 araç trafikten men edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Jandarma, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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