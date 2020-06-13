Jandarmadan 181. kuruluş yıl dönümü videosu

Jandarma Genel Komutanlığı, 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayımladı.

13.06.2020 21:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:06
Jandarma Genel Komutanlığı, 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video yayımladı.
Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, havacılık, terör ve narkotik suçlarla mücadele, arama kurtarma ve komando birimlerinin eğitim ve operasyon görüntüleri yer aldı.
Videoda, şu ifadelere yer verildi:
"Jandarma olmanın yolu, sanılandan çok daha uzundur. Henüz bir çocukken başlarsınız jandarma olmaya. Bir canlıya yardım etmiş olmanız lazım mesela. Ekmeğinizi bölüşmüş, bir çiçeğe su vermiş, bir başkası için kendisini feda etmiş, şiddete 'Dur' demiş olmanız lazım. İşte ancak o zaman bir jandarma olabilir, Anadolu insanına ancak o zaman layık olabilirsiniz. Sizin için, sizden bir parça, jandarma." Jandarmadan 181. kuruluş yıl dönümü videosu

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Güncel, Haber

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