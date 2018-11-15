Jandarmadan 2 Tonluk Huzur Operasyonu

Bursa
il Jandarma
Komutanlığının yaptığı huzur uygulamasında 2 ton kaçak midye ele geçirdi.
Bursa il Jandarma Komutanlığı ve Gemlik
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan güven ve huzur uygulamasında 45 plakalı araç içerisinde yapılan aramada 2 ton kaçak midye ele geçirildi. Kaçak midye avcılığından şahsa 5 bin 288 lira idari para cezası kesildi. Araç
ise amaç dışı kullanımdan 2 bin lira trafik cezası yazılarak 15 gün trafikten men edildi. - BURSA
Araç,Jandarma,Bursa,Huzur
15 Kasım 2018 Perşembe 14:29