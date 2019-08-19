Jandarmadan 3 ilde 'Kıran' operasyonu

Hakkari, Şırnak ve Van'da il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen 'Kıran Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hakkari, Şırnak ve Van İl Jandarma komutanlıklarının ortak katılımı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in komutasında 18 Ağustos Pazar günü 'Kıran Operasyonu' başlatıldı. 129 timin katılımıyla gerçekleşen operasyon kapsamında, Hakkari'nin Kavaklı kırsalında tespit edilen sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 bixi makinalı tüfek, 4 bin 800 bixi makinalı tüfek mühimmatı, 500 uçaksavar mühimmatı ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu da Kavaklı bölgesinde yürütülen operasyona katıldı.



Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,