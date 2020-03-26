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Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Jandarma ekipleri tüm dünya ve ülke genelinde Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Sosyal Destek Vefa Grubuna gelen talepler neticesinde kimsesi olmayan 65 yaş üstü ve kronik hastaları hastane, diyaliz ve kişisel...

26.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:42
Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım
Kütahya 'nın Gediz ilçesinde Jandarma ekipleri tüm dünya ve ülke genelinde Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Sosyal Destek Vefa Grubuna gelen talepler neticesinde kimsesi olmayan 65 yaş üstü ve kronik hastaları hastane, diyaliz ve kişisel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Evden çıkamayan 65 yaş üzerindeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için ekip kuran İlçe Jandarma Komutanlığı, köydeki vatandaşların ihtiyaçlarını 112'den ve köy muhtarları vasıtasıyla tespit ettikten sonra temin ettikleri ihtiyaç malzemelerini maske ve eldiven takarak sahiplerine ulaştırıyor.

Gediz'e bağlı köy ve beldelerde 65 yaş üzeri kimsesi olmayan kişilerin ihtiyaçlarını jandarma ekipleri tedarik ediyor. Bugüne kadar 65 yaş üzeri 16 kişinin sağlık ve temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve bundan sonra da tedbirler kapsamında karşılanmaya devam edeceği bilgisi edinildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaymakamlık, Jandarma, Kütahya, Gediz, Güncel

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