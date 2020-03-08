Jandarmadan 8 Mart'ta anlamlı hediye
Zonguldak'ta jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediye takdim etti.
08.03.2020 12:21
Zonguldak 'ta jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediye takdim etti.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca ; 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında, trafik ve asayiş timleri tarafından kadınların "8 Mart Kadınlar günü" kutlanarak hediye dağıtımı gerçekleştirildi.
Aldıkları hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen kadınlar jandarma personeline teşekkür etti. - ZONGULDAK
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca ; 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında, trafik ve asayiş timleri tarafından kadınların "8 Mart Kadınlar günü" kutlanarak hediye dağıtımı gerçekleştirildi.
Aldıkları hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen kadınlar jandarma personeline teşekkür etti. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Jandarmadan 8 Mart'ta anlamlı hediye
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Zonguldak, Jandarma, 8 Mart, Güncel
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