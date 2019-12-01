Haberler » Güncel » Jandarmadan 91 personelle özel denetim uygulaması - Haber

Jandarmadan 91 personelle özel denetim uygulaması

Zonguldak İl Jandarma komutanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen özel denetim uygulaması kapsamında 91 personelle denetim gerçekleştirildi.

01.12.2019 21:52 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:57Jandarmadan 91 personelle özel denetim uygulaması
İl komutanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen özel denetim uygulaması kapsamında 91 personelle denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca genelinde soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde denetim algısı oluşturmak amacıyla 81 İlde eş zamanlı olarak yapılan "Özel Denetim (Kış Lastiği)" uygulaması düzenlendi.

İl genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde; 29 noktada, 13 jandarma trafik timi ve 13 jandarma asayiş devriyesi 91 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetim "08.00-10.00, 12.00-14.00, 15.00- 16.30" arasında gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bin 512 araç ve şahıs kontrol edildi. 65 sürücü ve araca 31 bin 731 TL cezai işlem uygulandı. 20 ticari araca kış lastiği takmamaktan işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:32 Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ üyesi İrlanda'da gözaltına alındı
23:31 Televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında
23:28 Spor ünal karaman: çok daha iyi oyunla sonuç alan bir trabzonspor olacak
23:26 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
23:20 "Golden sonra bir başkaldırı, bir isyan ve bir kabullenmeme duygusu oldu"
1.12.2019 23:33:10