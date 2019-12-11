Jandarmadan Abant'ta kış lastiği uygulaması

Bolu
'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda jandarma ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı. Jandarma
trafik ekipleri tarafından tabiat parkının girişinde oluşturulan kontrol noktasında yapılan uygulamada 36 araç durdurularak kontrolü yapıldı.
Yapılan kontrollerde 2 araca gerekli olan maddelerden cezai işlem uygulandı.
Ekipler, sürücülere araçlarında mutlaka kış lastiğinin bulunması gerektiğini, kış lastiğinin bulunmaması durumunda sürücülerin cezai işleme tabi olacaklarını söyledi.