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Jandarmadan afet bilgilendirme toplantısı

Amasya İl Jandarma Komutanlığınca İl Afet Müdahale Planı kapsamında tahliye, yerleştirme ve planlama hizmet grubu destek çözüm ortakları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

05.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:52Jandarmadan afet bilgilendirme toplantısı
İl Komutanlığınca İl Afet Müdahale Planı kapsamında tahliye, yerleştirme ve planlama hizmet grubu destek çözüm ortakları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Plan kapsamında tahliye, yerleştirme ve planlama hizmet grubu ana çözüm ortağı, destek çözüm ortağı olan kamu kurumlarında görevli personelin katılımıyla icra edilen toplantıda, meydana gelebilecek afet anında ve devam eden süreçte kurumlar arasında koordinasyonun nasıl sağlanacağı ve kurumlardan ne gibi destek alınabileceği konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, diğer yetkililer ve destek çözüm ortağı kamu kurumlarında görevli 31 personel katılım sağladı. - AMASYA

Jandarma, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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