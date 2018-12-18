Jandarmadan Ağır Yük Taşıyan Araçlara Denetim

Kaynak: AA

Denizli'de jandarma trafik timleri tarafından ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetimde 37 araç trafikten men edildi.Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, ağır yük taşıyan araçlara yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.Ekipler, ağır yük taşıyan araçları azami yüklü ağırlıklarının üzerinde yük taşıyıp taşımadıkları, bir kaza anında diğer araçların bu tür araçların altına girmesini engelleyecek arka ve yan koruma çerçevelerinin bulunup bulunmadığı, standartlara uygun olup olmadığı, gece görünürlüğü arttırıcı arka işaret levhaları ile kış lastiği bulunup bulunmadığı konularında denetledi.Yapılan denetimde 15'i tonajlı olarak yük taşıyan olmak üzere 107 araç hakkında 90 bin 65 lira idari para cezası kesildi, 37 araç trafikten men edildi.