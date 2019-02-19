Jandarmadan "Aile İçi Şiddetle Mücadele" Semineri

Kaynak: AA

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından Darende ilçesinde kadınlara, "Aile içi şiddetle mücadele" konulu seminer verildi.Sadrazam Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesinin konferans salonunda, Jandarma Astsubay Gurbet Kayadibi, kadına yönelik şiddetin kaynakları ve mücadele yöntemleri, şiddete uğrayan kadınların neler yapabileceği ve hakları konusunda bilgi verdi.Şiddetin dünyadaki bütün kadınların ortak sorunu olduğunu ifade eden Astsubay Kayadibi, "Şiddet meydana geldikten sonra fiziksel yaralar iyileşmekte, kadınlar, da bu durumu sineye çekmektedir ancak duygusal ve travmatik yaraların iyileşmesi çok uzun sürmekte, bu durum da kadınlarda psikolojik bunalım, içe kapanma veya etrafa karşı daha hırçın olma gibi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır." dedi.Şiddetin hayatın bir parçası olmadığını vurgulayan Kayadibi, "Aile bireylerini birbirine bağlayan muhabbet ve merhamet bağları ne kadar güçlüyse, aile de toplum da o kadar güçlü ve sağlıklı olur. Toplumun kanayan yarası olan şiddet, babadan oğula, mağduriyetse anneden kızına geçerek nesilden nesile taşınmakta, sağlıksız bir toplum modeli de böylelikle ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu hakkında bilgiler veren Kayadibi, şiddete uğrayan kadınların jandarmadan veya emniyetten sığınma talep edebileceğini hatırlattı.Seminer sonunda, "Şiddete Sessiz Kalma" konulu kitapçık dağıtıldı.Seminere, İlçe Kaymakamı Enver Zengince'nin eşi Tuğba Zengince, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale, Balaban Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Topal ve kadınlar katıldı.