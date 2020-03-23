Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Jandarmadan alkışlanacak hizmet - Haberler

Jandarmadan alkışlanacak hizmet

Bursa Büyükorhan Kaymakamlığı tarafından oluşturulan "Büyükorhan Vefa Sosyal Destek Grubu" korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine bıraktı.

23.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:34
Jandarmadan alkışlanacak hizmet
Bursa Büyükorhan Kaymakamlığı tarafından oluşturulan "Büyükorhan Vefa Sosyal Destek Grubu" korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine bıraktı.

Büyükorhan ilçesinde 65 yaş üstü ile kronik hasta olan vatandaşların sokağa çıkması geçici olarak yasaklanması sonucu Büyükorhan ilçesinde vatandaşların ihtiyacını karşılanması hususunda Büyükorhan İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, Belediye Başkanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü görevlendirildi.

Oluşturulan "Büyükorhan Vefa Sosyal Destek Grubu" kapsamında jandarma ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Jandarma ekipleri ilçenin değişik mahallelerinde ikamet eden 65 üstü vatandaşlara içerisinde çeşitli gıda ürünlerinin bulunduğu yardım kolilerini ulaştırdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Büyükorhan, Jandarma, Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haberler
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti Haberler
Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti Haberler
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti
Fotoğraf dün gece İstanbul’da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün gece İstanbul'da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa’nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş Haberler
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş

Son Dakika Güncel Haberleri

Balkonundan mikrofonla sokaktakilere '65 yaş' uyarısı yaptı - Haber DHA YURT BÜLTENİ-3 - Haber Babasını tıraş ettirmek isteyen de kolonyası biten de 112'yi aradı - Haber "Evde kal" çağrısına uyanlara "geleneksel oyunlar oynayın" önerisi - Haber Korona sürecinde oyuncu Orhan Aydın'dan annesinin cenaze töreninde örnek davranış - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haberler
Loading