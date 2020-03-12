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Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında emniyet kemeri ve araç kullanırken sigara içen sürücüler üzerinde uygulama yaptı.

12.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:56
Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza
Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında emniyet kemeri ve araç kullanırken sigara içen sürücüler üzerinde uygulama yaptı.

Emet Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında yapılan uygulamada, 4 otomobil sürücüsüne emniyet kemeri takmadıkları için 132 şer TL, bir otomobil şöförüne ise kabahatlar kanunu gereği araç kullanırken sigara içtiği için 182 TL para cezası kesildiği açıklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yeniceköy, Hisarcık, Emet, 3. Sayfa

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