17.07.2019 10:41
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Jandarmadan aranan suçlulara operasyon

Jandarmadan aranan suçlulara operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde aranan şahıslar ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde aranan şahıslar ve araçlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar sırasında 10'u yabancı uyruklu olmak üzere 71 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Aranan Şahıslar ve Araçların Yakalanması"na yönelik icra edilen operasyonlarda; 10 yabancı uyruklu şahıs, 5 kayıp şahıs ve çeşitli suçlardan aranan 71 kişi ile yakalama kaydı bulunan 17 araç ele geçirildi. Jandarma ekipleri uygulama sırasında 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve 47 adet fişek ele geçirdi.

Yakalanan; aranan şahıslar Adli makamlara sevk edilmiş, yabancı uyruklu şahıslar hakkında "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"na göre idari işlem yapılmış, yakalama kaydı bulunan araçlar ise ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilerek yediemin oto parklarına teslim edildiği öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

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