29.06.2019 11:34
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Jandarmadan asayiş uygulaması

Jandarmadan asayiş uygulaması

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarmanın asayiş uygulamasında 250 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Samsun 'un Alaçam ilçesinde jandarmanın asayiş uygulamasında 250 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İl Jandarma narkotik kopek timi ve istihbarat unsurları da destek verdi.

Kırsal mahallerde 250 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada 6 yoklama kaçağı yakalandı. 2 kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı, 1'i tutuklanarak Bafra Cezaevine teslim edildi. 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 50 kök kenevir ele geçirildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Alaçam , Samsun , 3. Sayfa

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