Jandarmadan asayiş uygulaması

Samsun
'un Alaçam
ilçesinde jandarmanın asayiş uygulamasında 250 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Samsun
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Alaçam
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İl Jandarma
narkotik kopek timi ve istihbarat unsurları da destek verdi.
Kırsal mahallerde 250 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada 6 yoklama kaçağı yakalandı. 2 kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı, 1'i tutuklanarak Bafra
Cezaevine teslim edildi. 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 50 kök kenevir ele geçirildi. - SAMSUN