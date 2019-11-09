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Jandarmadan 'Atatürk' klibi

Jandarmadan 'Atatürk' klibiANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde bir klip yayınladı.

09.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:40
Jandarmadan 'Atatürk' klibi
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde bir klip yayınladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşılan klipte, "Sonsuzluğun kalbimizde, Fikirlerin aklımızda, Emanetin şualı ay yıldızımızda ilelebet parlayacaktır Atam! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81'inci yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerin yer verildi.
Jandarmadan 'Atatürk' klibi

Mustafa Kemal Atatürk, Jandarma, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA


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