Jandarmadan Broşürlü Dolandırıcılık Uyarısı

Yalova
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda kentte dolandırıcılık teşebbüslerinin arttığını belirtti.
Özellikle yaşlı vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığını aktaran jandarma ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların telefonla aradıkları kişilerden adlarının terör olaylarına karıştığı bahanesiyle para talep ettiklerini ifade etti.
Vatandaşlardan kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp para isteyen kişilere itibar etmemelerini isteyen jandarma ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme amacıyla hazırlanan broşürleri vatandaşların görebileceği yerlere astı.
50 yaşın üzerindeki bin 200 vatandaş ise SMS yoluyla bilgilendirildi.
Jandarma