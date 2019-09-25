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Jandarmadan çiftliğe uyuşturucu baskını

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, 15 gram kubar esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

25.09.2019 16:06Jandarmadan çiftliğe uyuşturucu baskını
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, 15 gram kubar esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çiftlikte ruhsatsız silah ve uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Sart Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ekipleri, H.S.(62) ait çiftliğe operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararıyla çiftlikte yapılan aramada 15 gram kubar esrar ve hassas terazi ile Walter marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 65 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli H.S. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MANİSA

Jandarma, Salihli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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