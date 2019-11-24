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Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

Elazığ'da jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

24.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:36Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi
'da jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

İl Komutanlığına bağlı ekipler, Sivrice ilçesi Hazar Gölü'nde kültür ve doğa gezisi yapan Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velilerine "Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında eğitim verdi. Etkinlikte dikkat edilmesi gereken trafik kuralları, uygulamalı olarak ekipler tarafından gösterildi.

Eğitime katılan öğrencilere çeşitli hediyeler veren jandarma personeli, öğretmenlerin de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. - ELAZIĞ

Hazar Gölü, Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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