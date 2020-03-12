Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürdürüyor.
12.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:02
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürdürüyor.
İmzalanan protokol ile hayata geçirilen 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 3-17 yaş grubu öğrencilere trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları ile ilgili düzenlenen trafik semineri sürüyor. Jandarma Trafik Timlerince özel bir okulda gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere trafikte uymaları gerek kurallar anlatılırken, yaşanan hatalar hakkında bilgi verildi. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik seminerlerinin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı süresince Eskişehir jandarma sorumluluk bölgesinde kesintisiz olarak verileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR
İmzalanan protokol ile hayata geçirilen 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 3-17 yaş grubu öğrencilere trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları ile ilgili düzenlenen trafik semineri sürüyor. Jandarma Trafik Timlerince özel bir okulda gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere trafikte uymaları gerek kurallar anlatılırken, yaşanan hatalar hakkında bilgi verildi. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik seminerlerinin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı süresince Eskişehir jandarma sorumluluk bölgesinde kesintisiz olarak verileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Haberler
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Haberler
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Haberler
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Haberler
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Haberler
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla