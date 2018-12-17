Jandarmadan Deaş Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri
'de jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişiyi Konya
'da gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önceden Suriye
'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Konya'da ikamet eden F.E.D.'yi, Kayseri İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Konya'da yakaladı.
Kayseri'ye getirilen F.E.D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA