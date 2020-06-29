Jandarmadan define avcılarına operasyon

Jandarmadan define avcılarına operasyonERZURUM'da define avcılığı yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin adresine operasyon düzenleyen jandarma bol miktarda tarihi olduğu değerlendirilen eser ile 1 adet tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

29.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:37
Jandarmadan define avcılarına operasyon
ERZURUM'da define avcılığı yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin adresine operasyon düzenleyen jandarma bol miktarda tarihi olduğu değerlendirilen eser ile 1 adet tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tortum ilçesinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunu örgütlü olarak işlediklerini belirlediği 4 şüpheliye yönelik 25 Haziran günü operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde eş zamanlı yapılan aramalarda 1 adet define arama dedektörü, 1 adet dedektör adaptörü, 10 adet metal define arama çubuğu, 4 adet tarihi obje, 4 adet altın sikke, 10 adet gümüş sikke, 2 adet Osmanlı dönemine ait tarihi değeri olan yazılı eser ele geçirildi. Jandarmanın yaptığı aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 19 adet av tüfeği fişeği bulundu. Adliyeye çıkarılan 4 şüpheliden İ.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Jandarmadan define avcılarına operasyon

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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