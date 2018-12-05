Jandarmadan Definecilere Suçüstü Operasyon

Bursa
'nın İznik
ilçesinde define arandığı ihbarını alan jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Elmalı
Mahallesi Gavuralan mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda M.Y., I.G., Ö.T., Y.D., E.S., Ç.T., A.Y., E.A., K.L., T.A. ve A.R. isimli 11 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı malzemeleri ile birlikte yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli defineciden 6'sı tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(Halil Ataş
/İHA)
İznik,Jandarma
05 Aralık 2018 Çarşamba 23:46