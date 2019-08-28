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Jandarmadan "Divit" ve "Ezber" destekli trafik denetimi

Hatay'ın Hassa ilçesinde jandarma ekiplerince, narkotik köpeği "Ezber" ve tütün köpeği "Divit" destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

28.08.2019 13:32
Jandarmadan
Hatay'ın Hassa ilçesinde jandarma ekiplerince, narkotik köpeği "Ezber" ve tütün köpeği "Divit" destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik, asayiş ve köpek timleri Hassa-Gaziantep kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, denetim sırasında bir yandan sürücülere uyarılarda bulunurken diğer yandan da İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkotik köpeği "Ezber" ve tütün köpeği "Divit" ile araç ve bavullarda arama yaptı.
Denetimler çerçevesinde ekipler, emniyet kemeri ve kask kontrolü de yaparken, hatalı sollama yapan, trafikte telefon kullanan ve kurallara uymayan sürücüleri tespit edip, cezai işlem de uyguluyor.
Jandarmadan

Narkotik, Jandarma, Hassa, Güncel

Kaynak: AA

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