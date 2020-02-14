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Jandarmadan drone destekli emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması

Erzurum'un Çat ilçesinde Jandarma Trafik Timleri, drone destekli emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yaptı.

14.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:08Jandarmadan drone destekli emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması
'un ilçesinde Jandarma Trafik Timleri, drone destekli emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yaptı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube koordinatörlüğünde Çat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla drone ile emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yapıldı. Erzurum-Bingöl D-950 karayolunda bulunan uygulama noktasında durdurulan araçlar üzerinde yapılan kontrollerde sürücüleri bilgilendiren ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Çat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - ERZURUM

Erzurum, Çat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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