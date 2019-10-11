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Jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Erzurum'da, jandarma ekiplerince kazalarının azaltılması amacıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

11.10.2019 20:44Jandarmadan drone destekli trafik denetimi
Erzurum'da, jandarma ekiplerince kazalarının azaltılması amacıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile Çat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Erzurum- Bingöl kara yolu Köseler mevkisinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini ve trafik kazalarının azaltılması sağlamak amacıyla drone ile trafik uygulaması yaptı.
Denetimlerde, hatalı sürücüleri drone ile tespit eden ekipler, kurallara uymayan veya emniyet kemeri takmayan bazı sürücüleri uyararak ceza kesti, bazı araçları da trafikten menetti.
Jandarmanın benzer uygulamalarının süreceği belirtildi.

Jandarma, Erzurum, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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