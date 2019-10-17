Haberler » Güncel » Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi

Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi

Erzurum'da, jandarma ekiplerince kazalarının azaltılması amacıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

17.10.2019 12:04Jandarmadan
Erzurum'da, jandarma ekiplerince kazalarının azaltılması amacıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl jandarma Komutanlığına bağlı Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Erzurum- Artvin kara yolu Çağlayan Mahallesi mevkisinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini ve trafik kazalarının azaltılması sağlamak amacıyla drone ile trafik uygulaması yaptı.
Denetimlerde, 15 trafik kuralı ihlali yapan hatalı sürücüyü drone ile tespit eden ekipler, kurallara uymayan 8 sürücüyü uyararak 2 bin 885 lira ceza kesti.
Uygulamada ayrıca ekiplerce sürücülere "jandarma" logolu anahtarlık verildi.
Jandarmanın benzer uygulamalarının süreceği belirtildi.

Jandarma, Erzurum, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:18 DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
14:16 Gümüşhane'de 'Madencilik Çalıştayı' başladı
14:16 AFAD personeline ilk yardım eğitimi
14:16 Manisa alaşehirliler mehmetçiğe kuru üzüm gönderdi
14:16 İstanbul-ilker başbuğ: demokrat parti'nin mücadelesini hiçbir parti yapmadı
14:16 Ankara-chp sözcüsü öztrak basın toplantısında konuştu
14:16 İstanbul-iki devden 'süpermarket'te iş birliği: taze gıda online servis edilecek
17.10.2019 14:18:37