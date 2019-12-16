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Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi

Hassa ilçesinde jandarma ekiplerince drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

16.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:01
ilçesinde jandarma ekiplerince drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri, Hassa-Gaziantep kara yolunda drone destekli trafik denetimi yaptı.
Ekipler, denetim sırasında sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimde sürücülere "Kış aylarında daha güvenli seyahat için uyulması gereken hayat kurtaran 10 kural"ın yer aldığı broşürler de dağıtıldı.
Öte yandan Hassa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin bu yıl içerisinde ilçe genelindeki trafik uygulamalarında, yaklaşık 30 bin aracın denetlendiği ve eksiklikleri bulunan bin 826 araca cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Jandarmadan

Jandarma, Hatay, Hassa, Güncel

Kaynak: AA


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