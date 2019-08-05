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Jandarmadan düğünlerde ateş edilmesine pankartlı önlem

Karataş'ta jandarma, düğünlerde havaya ateş edilmesine karşı pankartlı uyarıda bulunuyor.

05.08.2019 14:02 Jandarmadan düğünlerde ateş edilmesine pankartlı önlem
Karataş'ta jandarma, düğünlerde havaya ateş edilmesine karşı pankartlı uyarıda bulunuyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, düğünlerde havaya ateş edilmesi dolayısıyla yaşanacak üzücü olayların önüne geçmek için çalışma başlatıldı.
Ekipler, ilçenin kırsal mahallelerinde düğünlerde katılımcıların konuya dikkatini çekmek için üzerinde "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma" yazılı pankart hazırladı.
Hazırlanan pankart, düğün yapılan yerleşim birimlerinde alana asılarak farkındalık yaratılması amaçlanıyor.
Uygulama yaz sonuna kadar devam edecek.

Jandarma, Karataş, Güncel

Kaynak: AA

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