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Jandarmadan "Dumansız Araç" uygulaması

Kars'ta 46 noktada 241 jandarmayla "Dumansız Araç" uygulaması yapıldı.

29.09.2019 10:06Jandarmadan
Kars'ta 46 noktada 241 jandarmayla "Dumansız Araç" uygulaması yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca Arpaçay-Akyaka yol ayrımında yapılan uygulamada, bin 394 araç kontrol edilirken, 2 bin 796 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, tütün ve tütün mamullerinin tüketildiğinin tespit edilen kişilere 2 bin 827 lira idari para cezası ve 46 araç sürücüsüne toplam 12 bin 52 TL idari trafik cezası uygulandı. Uygulamada eksiklikleri görülen 12 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1 basit yaralama ve 4 yoklama kaçağı olmak üzere haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - KARS

Jandarma, Arpaçay, Kars, Araç, Yaşam

Kaynak: İHA

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