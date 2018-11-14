Jandarmadan Eğlence Mekanlarına Sıkı Denetim

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde eğlence mekanlarına yapılan baskınlarda izinsiz konsomatris olarak çalışan 4 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Jandarma
Komutanlığı, Zeytinli
Karakol Komutanlığınca yapılan operasyonda, izinsiz konsomatris olarak çalışan Kırgız, Özbek ve Azerbaycan
uyruklu 4 kadın gözaltına alındı. 4 kadının Edremit Devlet Hastanesi
'nde yapılan muayenelerinin ardından sınır dışı işlemlerine başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:30