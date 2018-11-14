14 Kasım 2018, 17:30

Jandarmadan Eğlence Mekanlarına Sıkı Denetim

Jandarmadan Eğlence Mekanlarına Sıkı Denetim

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eğlence mekanlarına yapılan baskınlarda izinsiz konsomatris olarak çalışan 4 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eğlence mekanlarına yapılan baskınlarda izinsiz konsomatris olarak çalışan 4 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, Zeytinli Karakol Komutanlığınca yapılan operasyonda, izinsiz konsomatris olarak çalışan Kırgız, Özbek ve Azerbaycan uyruklu 4 kadın gözaltına alındı. 4 kadının Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenelerinin ardından sınır dışı işlemlerine başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:30



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