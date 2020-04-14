Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Jandarmadan ele geçirilen fişeklerle "Evde kal" çağrısı

Muş'ta jandarma ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda ele geçirilen fişeklerle "Muş evde kal" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.

14.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:25
Muş'ta jandarma ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda ele geçirilen fişeklerle "Muş evde kal" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 tabanca, 2 av tüfeği, 214 tabanca fişeği, 231 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 16 av tüfeği kartuşu, 7 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 tabanca şarjörü ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bir şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı aktarıldı.
Halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, duyarlı vatandaşların 156 Jandarma İmdat hattını arayarak her türlü ihbarı bildirmesinin emniyet ve asayişin sağlanmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.
Ekipler, ele geçirdikleri fişeklerle "Muş evde kal" ve "T.C. evde kal" yazarak vatandaşları salgına karşı uyardı. Jandarmadan ele geçirilen fişeklerle ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Bakan Selçuk’tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden Haberler
Bakan Selçuk'tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden
Bakan Koca, sokağa çıkma yasağında korona testinin nasıl yapıldığını anlattı Haberler
Bakan Koca, sokağa çıkma yasağında korona testinin nasıl yapıldığını anlattı
Haberler ›› Güncel ››Jandarmadan ele geçirilen fişeklerle 'Evde kal' çağrısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:09: - Kahire'de polis ile silahlı grup arasında çatışma: 5 ölü - Haber 23:08: BAKAN AKAR'DAN VİRÜS NEDENİYLE TERHİSLERE ERTELEME AÇIKLAMASI - Haber 23:08: Sahile gidemeyen kadınlar çatıda güneşlendi - Haber 23:06: Afrika Birliği'nden Sudan'daki barış sürecine destek - Haber 23:06: Malatya'da yeni karantina tedbirleri - Haber 22:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı - Haber 19:10: Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor - Spor 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber