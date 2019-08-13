Jandarmadan emniyet kemeri takan 3 aileye tatil hediyesi

Hatay'da jandarma ekipleri, uygulama sırasında durdukları araçlarda sürücü ile yolcuların emniyet kemeri taktığı belirlenen 3 araçtaki aileleri, 1 günlük tatille ödüllendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluğu azaltmak ve yaşanabilecek olası kazalara karşı vatandaşları uyarmak için uygulama noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.

"Kemerin Ses Getirsin" kampanyası kapsamında, Antakya-İskenderun kara yolu Ovakent Mahallesi mevkisinde yapılan uygulamada, araçlarında sürücü ile yolcuların tamamının kemer kullandığı belirlenen ilk 3 aile, Arsuz ilçesinde bulunan jandarmaya ait sosyal tesiste 1 günlük tatille ödüllendirildi.

Emniyet kemeri kullanmayan sürücülere uyarılarda bulunan jandarma ekipleri, trafik kurallarının yazılı olduğu broşürlerle çeşitli hediyelerin içerisinde bulunduğu çantalardan dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ramazan Üstüner, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenli seyahatleri için tüm uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

"Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına dikkati çekmek için farklı bir yol izlediklerini anlatan Üstüner, "Kampanya dahilinde değişik bir yöntemle, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü olarak, emniyet kemeri takan 3 ailemize Arsuz'daki jandarmaya ait tesislerimizde 1 günlük tatil hediye ettik. Gerçekten uygulama noktalarında vatandaşlarımızın emniyet kemerini özellikle ön koltukta oturanların taktıklarını, arka koltuktakilerin de yüzde 70 oranında emniyet kemeri taktığını gördük. Kampanyamız vatandaşlarımızın üzerinde çok etkili oldu." dedi.

Bayram süresince uygulama noktalarında 1500 sürücünün denetlendiğini kaydeden Üstüner, 50 vatandaşa trafik kurallarını ihlalden cezai işlem uygulandığını, 5 aracın da trafikten men edildiğini ifade etti.

Üstüner, vatandaşların can güvenliği için, bayram sonuna kadar uygulamalara ve denetimlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Tatil hakkı kazanan sürücülerden Deniz Güzelyurt, uygulamanın çok farklı ve emniyet kemeri takılması konusunda teşvik edici olduğunu söyledi.

Kendisinin de bir sağlık çalışanı olduğunu anlatan Güzelyurt, şöyle devam etti:

"Bu kazandığımız tatil, bayram hediyesi oldu bizim için. Kesinlikle hız kurallarına uymamız gerekiyor. Emniyet kemerini muhakkak takmamız gerekiyor. Bizden kaynaklı olmasa bile başkalarının hataları yüzünden sıkıntı yaşamamalıyız. Bir doktor olarak emniyet kemeri takılmaması sonucu yaşanan kazalarla ilgili çok vakayla karşılaştım. Çok üzücü dramlar yaşanıyor. Emniyet kemeri takmama nedeniyle gelen ve yitirilen canlar çok üzücü oluyor. Allah kimseye yaşatmasın. Bunun için de öncelikle bizim önlem almamız gerekiyor. Herkesi trafik kurallarına uymaya davet ediyorum."

Tatil kazananlardan Akif Torun ise tatil kazandıkları için şaşırdıklarını belirterek, her zaman emniyet kemeri kullandığını ve faydasını da gördüklerini söyledi.

Kaynak: AA