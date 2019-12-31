Haberler » Güncel » Jandarmadan en 'huzurlu' yılbaşı ziyareti - Haber

Jandarmadan en "huzurlu" yılbaşı ziyareti

Amasya İl Jandarma Komutanlığı kadın astsubaylar, personel eşleri ve Binbaşı Gülçin Yıldız, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret ederek, "Bir Gün Değil Her gün Sizinleyiz, Daima Yanınızdayız" sloganı ile huzurevi sakinlerinin yeni yıllarını kutladı.

31.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:07 Jandarmadan en
Amasya İl Jandarma Komutanlığı kadın astsubaylar, personel eşleri ve Binbaşı Gülçin Yıldız, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret ederek, "Bir Gün Değil Her gün Sizinleyiz, Daima Yanınızdayız" sloganı ile huzurevi sakinlerinin yeni yıllarını kutladı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar ile personel eşlerinin bir araya gelerek kendi aralarında hazırlamış oldukları yiyecekleri ziyarette kendi elleriyle huzurevi sakinlerine ikram ettiler. Hal ve hatırlarını soran jandarma personelleri ve eşleri, kırmızı karanfilleri huzurevi sakinlerine takdim ettiler. Ziyaretten memnun olduklarını ifade eden huzurevi sakinleri jandarma personelleri ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ziyaret, müzik dinletisinin ardından son buldu. - AMASYA

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:34   Sakarya'da güvenlik güçleri yeni yılı görevleri başında karşıladı - Haber
01:32   ABD'den Çin'e tutuklanan Hristiyan rahip için tepki - Haber
01:31   Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 00: 02'de dünyaya geldi - Haber
01:31   Emniyet müdürü yeni yıla personeliyle birlikte girdi - Haber
01:26   Vali Pehlivan, güvenlik güçlerini yalnız Bırakmadı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:40:36