13.06.2019 19:30
Haberler»“genel“ » Haber

Jandarmadan engelli öğrencilere ziyaret

Jandarmadan engelli öğrencilere ziyaretSİİRT Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, özel rehabilitasyon merkezindeki engelli çocuklara iadeyi ziyarette bulundu.

Jandarmadan engelli öğrencilere ziyaret
SİİRT Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, özel rehabilitasyon merkezindeki engelli çocuklara iadeyi ziyarette bulundu.
Siirt'te jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliğe katılan özel bir rehabilitasyon merkezindeki engelli çocuklara, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler iadeyi ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren rehabilitasyon merkezi müdürü İzzet Özdemir, jandarmanın kendilerini davet ettiklerini hatırlatarak, "Biz çok memnun kaldık. Biz de kendilerini kurumumuza davet ettik. İlgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler ve çocuklarımız çok memnun kaldık. Bu tür etkinliklerin devamını dilerim" dedi.
Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında sevgili çocukların bizleri ziyarete geldiklerini belirten jandarma yüzbaşı Ahmet Sodra ise, "Biz de onlara hem jandarmamızı tanıtmak hem de onların hal ve hatırlarını sormak için kendilerini ziyarete geldik. Onlarda çok memnun oldular. Biz de çok memnun olduk. Hepsine teşekkür ediyoruz. Her zaman onların yanında olduğumuzu kendilerine tekrardan hatırlattık. Öğretmenleri çok meşakkatli bir yapıyorlar onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.
Etkinlik çocuklara verilen hediyelerle sona erdi.Jandarmadan engelli öğrencilere ziyaret
Kaynak: İHA
Siirt, Jandarma, Genel

Son Dakika Haberleri
19:52 Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi
19:51 Kalın - TBMM'de görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi
19:51 Germencik'te minik öğrencilerin imza günü
19:51 El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı
19:50 Ele geçirilen kaçak içki ve tütünler imha edildi
19:49 Gazişehir Gaziantep'te Sumudica dönemi
19:49 - Kıbrıs Adasında İlk Bir İlk- Kuzey ve Güney Kıbrıs Arasında Cinayet Zanlıları Takası
19:48 Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi
19:48 Şeref Has'ın vefatı
19:48 Darbe girişimi davasında karar verildi! Cezaları belli oldu
19:47 TV264 Avukatı Çakır'dan Sakaryaspor maç yayınları açıklaması
19:47 Vinç kiralayıp çalıştıkları yol şantiyesinden 250 bin TL'lik kablo çaldılar
19:46 Karaman'da sağanak, sele neden oldu
19:46 "Valimize hakaretten dolayı özür dilesin"