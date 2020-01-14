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Jandarmadan eş zamanlı trafik denetimi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı karayolundaki uygulama noktalarında 'Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi' gerçekleştirildi.

14.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:33Jandarmadan eş zamanlı trafik denetimi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Bigadiç- karayolundaki uygulama noktalarında 'Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi' gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik timi tarafından, olabilecek trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla havadan ve karadan aralıksız olarak trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sırasında havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan kontrollerde 553 araç denetlendi; 15 araca 3 bin 867 TL idari para cezası kesildi. 7 araç trafikten men edilirken,  araması olan 1 kişi ise yakalandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.



Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Kaynak: DHA

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