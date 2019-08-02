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Jandarmadan esrar operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 650 gr kubar esrar ve 1 adet ekili Hint keneviri ele geçirildi.

02.08.2019 20:39 Jandarmadan esrar operasyonu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 650 gr kubar esrar ve 1 adet ekili Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Karakolu ekiplerinin Demirli Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda A.A. (60) isimli şahsın ikametinde ve tarlasında yapılan aramalarda 650 gr kubar esrar ve 1 adet ekili vaziyette Hint keneviri elde edildi.

Olayla ilgili A.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sonrası şahıs adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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