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Jandarmadan 'Evde kal Türkiyem' çağrısı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hem anonslarla hem de araçların üzerlerine ekledikleri tepe lambalı yazı paneli ile vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulunuyor.

27.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:11
Jandarmadan 'Evde kal Türkiyem' çağrısı
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hem anonslarla hem de araçların üzerlerine ekledikleri tepe lambalı yazı paneli ile vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulunuyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede salgın haline gelen korona virüs nedeniyle vatandaşlara evde kalmaları yönündeki bir çağrı da Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anonslar ve araçların üzerlerine ekledikleri tepe lambalı yazı paneli ile vatandaşlara evlerinde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

"Biz sizin için dışarıdayız, siz de hepimiz için evde kalın"

Ekipler gezici araçtan yaptıkları anonsta, "Özellikle 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan büyüklerimizin dışarı çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Biz sizin için sokaktayız, siz de hepimiz için evde kalın" derken, araçların üzerinde bulunan tepe lambalı yazı paneline ise "Evde kal Türkiyem, evde kal Diyarbakır, hayat eve sığar" yazısı yazıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Jandarma, Güncel

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