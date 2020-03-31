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Jandarmadan fırsatçılara baskın

Jandarmadan fırsatçılara baskın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkolleri, korona virüs (Covid-19) salgınını fırsata çevirmek için sahte dezenfektan üretiminde kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

31.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:22
Jandarmadan fırsatçılara baskın
İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkolleri, korona virüs (Covid-19) salgınını fırsata çevirmek için sahte dezenfektan üretiminde kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2.150 litre etil alkol ele geçirirken, 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Fatih ve Başakşehir ilçelerinde S.T, C.O, A.A.M, Y.İ ve H.T isimli şahısların, kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkolü sahte dezenfektan üretiminde kullanılacağının bilgisini aldı. Jandarma ekipleri yaptıkları fiziki takip ile söz konusu etil alkollerin depolandığı adresleri belirledi.
Üretime sürülmeden ele geçirildi
Elde edilen bilgiler ışığında, sahte dezenfektan üretimine fırsat vermemek maksadıyla harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri burada yaptıkları aramalarda 2.150 litre etil alkolü ele geçirirken S.T, C.O, A.A.M, Y.İ ve H.T isimli şahısları gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri biten şüphelilerden Y.İ çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T, C.O, A.A.M, ve H.T isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ele geçirilen 2.150 litre etil alkol cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
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Jandarmadan fırsatçılara baskın

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa

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Jandarmadan fırsatçılara baskın
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