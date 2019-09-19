Haberler » Güncel » Haber

Jandarmadan Gazi'lere anlamlı ziyaret

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde gazileri ziyaret ederek Gaziler Günü'nü kutladı.

19.09.2019 17:54Jandarmadan Gazi'lere anlamlı ziyaret
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde gazileri ziyaret ederek Gaziler Günü'nü kutladı. Ayrıca günün anlam ve önemi nedeniyle çeşitli hediyeler takdim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi. İl merkezinde 11, Alaplı ilçesinde 8, Çaycuma ilçesinde 7, Devrek ilçesinde 11, Kdz. Ereğli ilçesinde 25, Gökçebey ilçesinde 3, Kozlu ilçesinde 4, Kilimli ilçesinde 3 omlak üzere toplam 72 gazi ziyaret edildi. Görevlendirilen personel tarafından ikametlerinde ziyaret edilen gazilerin Gaziler Günü kutlandı. Sorunları dinlenildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gönderilen hediyeler takdim edildi. - ZONGULDAK

19 Eylül Gaziler Günü, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:30 Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi yanındaki ağaçlık alanda yangın -3 (ek...
19:29 Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
19:29 Bilecik'te orman yangını
19:28 Oltu çayı kızıl renge büründü
19:28 Kazada yaralanan genç: beni bırakın anneme müdahale edin
19:27 Antalya oğlunu icra yoluyla alan baba velayetleri bende, çocuklarım kavuştu-2
19:27 Ortaylı: türkiye'nin sanayileşmesi ve gelişmesinde balkan göçünün faydası büyük