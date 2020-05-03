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Jandarmadan genç kıza doğum günü sürprizi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan genç kız, jandarma ekibinin aldığı pastayla doğum gününü kutladı.

03.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:27
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan genç kız, jandarma ekibinin aldığı pastayla doğum gününü kutladı.
Malkara ilçesinde oturan Canan Kalaycı İrez, 18 yaşına girecek yeğeni Emel Erol'a pasta göndermek için İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekibinden yardım istedi.
Ekip, hazırlanan pasta ve hediyeleri alarak Kürtüllü Mahallesi'nde oturan Erol'un evine gitti. Kapıyı açan genç kız, karşısında pasta ve hediyelerle jandarma ekibini görünce bir süre şaşkınlık yaşadı.
Erol, "Bugün doğum günümdü. Başta teyzem ve jandarma ekipleri olmak üzere Hatırlayan ve unutmayan herkese çok teşekkür ederim." dedi.
Mahalle Muhtarı Gültekin Karadeniz de genç kızın doğum gününü kutladı, desteklerinden dolayı jandarma ekibine teşekkür etti. Jandarmadan genç kıza doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Malkara, Güncel, Haber

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